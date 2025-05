Penna pane e giustizia al Cimitero della Certosa

Scopri "Penna, Pane e Giustizia" al cimitero della Certosa, un'emozionante esperienza teatrale che unisce passato e presente attraverso le storie di Alaide Beccari, Francesco Zanardi e Mario Finzi. Un viaggio tra tre epoche diverse, per riscoprire il coraggio e l'impegno di figure simbolo della lotta per la giustizia e l'emancipazione.

Le storie di Alaide Beccari, Francesco Zanardi e Mario Finzi. Passato e presente s'intrecciano in questo incontro teatrale, passando per tre epoche storiche diverse. 1878, Bologna. Gualberta Alaide Beccari, mazziniana, voce pionieristica della rivista di emancipazione La Donna. Educare.

