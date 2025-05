Pegaso Security nel caos il SAVIP accusa | Inerti le Istituzioni a rischio oltre mille famiglie

Pegaso Security vive un periodo di forte crisi, con il SAVIP che denuncia l’immobilismo delle istituzioni e il rischio per oltre mille famiglie coinvolte. La situazione, confermata dai dati e dalle segnalazioni trasmesse alle autorità, mette in evidenza le difficoltà del settore della vigilanza privata in questa fase critica.

Non esiste fotografia più fedele delle condizioni economiche in cui versa Pegaso Security S.p.A. di quella che il SAVIP – Sindacato Autonomo Vigilanza Privata – ha elaborato e trasmesso, già da oltre un anno e mezzo, alle principali Autorità competenti: Prefettura e Questura di Bari, Uffici del.

