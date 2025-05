Pedemontana oltre 75 milioni di euro di compensazioni rimarranno in Brianza | a che cosa serviranno

Gli oltre 7,5 milioni di euro di compensazioni ambientali della Pedemontana rimarranno in Brianza, contribuendo a tutela e sviluppo locale. Questa importantissima novità garantisce che i fondi destinati alla compensazione ambientale vengano investiti direttamente nel territorio interessato, evitando che finiscano in altre province.

Rischio sventato: gli oltre 7,5 milioni di euro di compensazioni ambientali di Pedemontana resteranno in Brianza. La possibilità che oltre al danno per il territorio devastato i fondi delle compensazioni potessero finire (come prevede la legge) ad altre province e territori è stata superata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Pedemontana, oltre 7,5 milioni di euro di compensazioni rimarranno in Brianza: a che cosa serviranno

