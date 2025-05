pd i circoli eleggono nelle assemblee i nuovi dirigenti

Le assemblee congressuali dei circoli del Partito Democratico nel territorio cesenate stanno eleggendo i nuovi dirigenti locali, segnando un momento importante di partecipazione democratica. In questa tornata, due candidati si contendono la carica di segretario della Federazione del Pd cesenate, tra cui il sindaco di Cesenatico Matt...

Si sono avviate nel territorio cesenate le assemblee congressuali di circolo del Partito Democratico. Durante i congressi, si eleggeranno i nuovi organismi dirigenti dei circoli locali della federazione territoriale e regionale. Per la carica di segretario della Federazione del Pd cesenate, sono in campo due candidati: il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e Alessandro Pilotti. Martedì 3 giugno si riuniranno i circoli Fiorenzuola, Arci La Fiorita di Cesena, quello di Cesenatico in via Milano, quello di Montiano in via Battisti 5. Mercoledì 4 giugno i circoli di Cesena Al Mare e Rubicone, bar Capriccio a Ponte Pietra, Cervese Sud alla casa del Popolo di Sant'Egidio.