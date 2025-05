Pazza Serie A | Allegri è del Milan Giuntoli via dalla Juventus Roma e Lazio accelerano

La Serie A sta vivendo un vero e proprio caos di allenatori, con Allegri ormai del Milan e Giuntoli in uscita dalla Juventus, mentre Roma e Lazio accelerano sul mercato. Questa prima settimana post campionato è il segnale di un mercato in fermento, con poche conferme tra le panchine e molte novità all’orizzonte. Restate aggiornati per tutte le ultime novità e mosse decisive nel mondo del calcio italiano.

Questa prima settimana post campionato ci sta facendo capire che saranno davvero poche le conferme nelle varie panchine di Serie A quest’anno. Il domino degli allenatori è impazzito tutto d’un colpo, e in queste ore le prime mosse decisive e concrete stanno smuovendo le acque in maniera importante. La notizia del giorno è sicuramente la firma di Massimiliano Allegri col Milan, un ritorno importante fortemente voluto dal nuovo Ds Igli Tare, pronto a ridare vita ad un Diavolo più che mai spento e scoraggiato. La logica conseguenza è stata la prepotente accelerata di De Laurentiis per la permanenza di Conte, dopo che la separazione sembra cosa scontata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pazza Serie A: Allegri è del Milan, Giuntoli via dalla Juventus, Roma e Lazio accelerano

