Pavard si carica | Sono pronto stavolta voglio giocarla la finale

Benjamin Pavard, tornato a disposizione dopo l'infortunio, si prepara con entusiasmo alla finale di sabato tra Psg e Inter. Determinato a conquistare un posto da titolare, il difensore francese si sente pronto e carico per mettere in campo tutta la propria esperienza e grinta.

Pavard parla a due giorni da Psg-Inter. Il francese ha recuperato dall’infortunio e sogna una finale da titolare sabato sera. PRONTO – Benjamin Pavard, intercettato dall’emittente francese M6 come Marcus Thuram, ha superato l’infortunio: « Mi sento pronto, non sono rimasto un mese senza fare niente per stare vicino al gruppo, ma mi sono allenato a volte separatamente, sono riuscito a lavorare fisicamente quindi mi sento pronto. Ho ancora qualche giorno per prepararmi per questa grande finale ». UNIONE – Pavard non ha dubbi sull’Inter: « Da quando sono arrivato, la prima cosa che ho notato è che siamo una squadra molto unita, cioè abbiamo momenti in cui siamo al top, a volte in cui siamo giù, abbiamo momenti difficili, ma siamo tutti lì, a lottare l’uno per l’altro. 🔗 Leggi su Inter-news.it