Pavard è arrivato per questo | la sua esperienza plus per la finale

Benjamin Pavard è approdato all’Inter con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle sfide più grandi, come la finale di Champions League. La sua esperienza internazionale rappresenta un valore aggiunto fondamentale, pronti a fare la differenza in partite di altissimo livello.

La finale di Champions League chiama Benjamin Pavard. Il francese infatti è arrivato all'Inter proprio per dare quel qualcosa in più in partite di questo livello. ARRIVO MIRATO – Pavard è arrivato per questo. Il gruppo storico dell'Inter negli anni ha acquisito esperienza, con vittorie anche a livello internazionale. Ma l'innesto del francese serviva ad alzare il livello. A dare un elemento di riferimento per certe partite, certi momenti. Quindi diventa impossibile non pensare a lui per la finale di Champions League. L'esperienza di Benji l'interista Pavard!. ESPERIENZA NECESSARIA – L'ex Bayern Monaco infatti è un giocatore che ha già vinto tutto.

