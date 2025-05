Pavard a M6 | La Champions è il nostro sogno i nostri tifosi la meritano

Benjamin Pavard, pronto a tornare all’Allianz Arena per la finale di Champions League tra PSG e Inter, esprime la sua passione e determinazione in vista di uno degli appuntamenti più emozionanti del calcio europeo. La sua esperienza e il suo entusiasmo testimoniano quanto questa competizione sia il sogno condiviso da tutta la tifoseria, meritando di vivere un momento indimenticabile.

Poco più di quarantott’ore alla finale di Champions League tra PSG e Inter. Benjamin Pavard ha raccontato le sue emozioni. Sarà simile a un ritorno a casa la finale di Champions League di Benjamin Pavard. Il francese, infatti, tornerà all’Allianz Arena, stadio nel quale ha difeso i colori del Bayern Monaco per quattro stagioni. Per il classe 1996 dell’ Inter sarà importante fare bella figura, anche se arriverà all’appuntamento più importante della stagione non nelle migliori condizioni. L’ infortunio alla caviglia arrivato contro la Roma a fine aprile, infatti, ha costretto Pavard a saltare le ultime sei partite della stagione, andata e ritorno contro il Barcellona compresi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard a M6: «La Champions è il nostro sogno, i nostri tifosi la meritano»

