Paura a Albavilla bus con 55 bambini esce di strada | parte anteriore sospesa nel vuoto per due metri

Sulla strada verso l’Alpe del Viceré, ad Albavilla, si è verificato un grave incidente coinvolgendo un autobus con 55 bambini a bordo, che è finito fuori strada e ha rischiato di precipitare nel vuoto. L’episodio, avvenuto il 29 maggio intorno alle 16:50, ha suscitato forte preoccupazione e interventi di emergenza per mettere in sicurezza i piccoli.

Grande spavento oggi 29 maggi per una scolaresca in gita. Intorno alle 16:50 è stato richiesto un intervento urgente di soccorso tecnico sulla strada che sale all'Alpe del Viceré, in via Partigiana. Un autobus da 55 posti, con a bordo una scolaresca composta da bambini di 5 e 6 anni, è finito.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

