paulo dybala gioca a scacchi a new york

Dopo una stagione intensa con la Roma, Paulo Dybala si concede un momento di relax e passione: gli scacchi. L’attaccante argentino, nonostante l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, si trova a New York, vicino a Central Park, per immergersi nella sua grande passione. Un’immagine di pura concentrazione e sapienza strategica che dimostra come anche i campioni trovino il tempo per coltivare le proprie passioni. La partita è appena cominciata.

