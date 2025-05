Pattuglie di notte e divieti anti maranza progetto in standby | cosa prevede l’accordo tra Comune e sindacati

L'accordo tra Comune di Verdellino e sindacati introduce pattuglie di notte e restrizioni sugli orari di vendita di alcolici per garantire la sicurezza pubblica. Il progetto "Notti Sicure" prevede pattuglie fino alle 4 del mattino e sanzioni più severe per i trasgressori, in risposta ai recenti episodi di disturbo e vandalismo.

Verdellino. Pattuglie fino alle 4 di mattino, orari ridotti per la vendita di alcolici e maxi multe per i trasgressori. Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’operazione “Notti sicure” voluta dal Comune di Verdellino dopo il susseguirsi di episodi di disturbo alla quiete pubblica e vandalismi da parte di giovani e giovanissimi, i cosiddetti “maranza”. Il progetto aveva fatto discutere e non poco a livello sindacale. Le preoccupazione erano rivolte soprattutto alla sicurezza degli agenti. E al fatto che, varando certi turni, ci sarebbe stato il rischio di non avere abbastanza uomini durante il giorno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Pattuglie di notte e divieti anti maranza, progetto in standby: cosa prevede l’accordo tra Comune e sindacati

