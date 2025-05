Patrizia Reggiani una poverina fragile e malata la procura chiede cinque anni per l' ex compagna di cella

Patrizia Reggiani, nota come la "Lady Gucci", si trova coinvolta in una delicata vicenda giudiziaria con richiesta di condanna a cinque anni di reclusione per l'ex compagna di cella, Loredana Canò. Descritta come una donna fragile e malata, Reggiani è al centro di accuse che evidenziano le dinamiche complesse e i rischi degli intrecci tra potere e vulnerabilità nel processo.

Patrizia Reggiani, lady Gucci, come la "gallina dalle uova d'oro" a cui far stipulare polizze e scritture private indicandosi come beneficiari. Lei una "poverina fragile e malata", preda degli "appetiti insaziabili dell'ex compagna di cella, Loredana Canò e degli altri tre imputati con l'accusa.

Chiesta condanna per ex compagna di cella di Patrizia Reggiani: secondo i pm circuì Lady Gucci per sottrarle l’eredità - La Procura di Milano ha chiesto la condanna per l'ex compagna di cella di Patrizia Reggiani, accusata di averla circuì per sottrarle l'eredità. 🔗continua a leggere

Eredità Lady Gucci, pm: “5 anni e mezzo all’ex compagna di cella. Patrizia Reggiani fragile e malata, preda di appetiti insaziabili” - Loredana Canò, che condivise il carcere con Patrizia Reggiani, è a processo con altre tre persone. Secondo l'accusa avrebbero approfittato della fragilità della donna per mettere le mani sul suo patri ... 🔗Come scrive msn.com

Spoliazione del patrimonio di “Lady Gucci”, il pm: “Patrizia Reggiani preda di appetiti insaziabili” - La procura chiede la condanna per l'ex compagna di cella e altri tre soggetti imputati di circonvenzione di incapace, peculato e altri reati: “Una vicenda che ... 🔗Riporta milano.repubblica.it

Chieste condanne per l’ex staff di Patrizia Reggiani: secondo i pm circuirono Lady Gucci per sottrarle l’eredità - La Procura di Milano ha presentato le sue richieste di condanna per le quattro persone accusate di aver circuito Patrizia Reggiani, mandante dell'omicidio ... 🔗Da fanpage.it