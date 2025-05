Patagarri | Il messaggio per Gaza? Abbiamo perso dei soldii ma lo rifaremmo Oggi prendere posizione per un musicista è pericoloso

Patagarri sono un gruppo di giovani musicisti di Milano, finalisti di X Factor e protagonisti di un messaggio forte e coraggioso a favore della Palestina. La loro esperienza testimonia quanto sia rischioso prendere posizione, ma anche quanto sia importante andare oltre la superficie per auspicare un mondo più giusto e consapevole.

A volte serve andare oltre la superficie. Prendiamo i Patagarri: cinque ragazzi di base a Milano, tutti tra i venti e i trenta anni, finalisti all’ultima edizione di X Factor e saliti alla ribalta lo scorso Primo Maggio, quando al Concertone hanno lanciato un messaggio pro Palestina (“Palestina. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Patagarri: "Il messaggio per Gaza? Abbiamo perso dei soldii, ma lo rifaremmo. Oggi prendere posizione, per un musicista, è pericoloso"

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Il ‘Palestina Libera’ al Primo Maggio? Stupiti perché siamo stati gli unici a dirlo e per la…; Ai Patagarri sono bastate due parole per scrollarsi di dosso l’etichetta di ex concorrenti di X Factor: “Free Palestine”. 🔗Cosa riportano altre fonti

I Patagarri: “Dopo il Concertone minacce da Israele. I compromessi? Bisogna accettarli per il bene del progetto” - I Patagarri, terzi a X Factor, pubblicano il 23 maggio L’ultima ruota del caravan, primo disco ufficiale. Dopo il Concertone del Primo Maggio e il coro “Palestina Libera”, la band racconta il suo ... 🔗Segnala fanpage.it

I Patagarri difendono il messaggio di pace al Concertone del Primo Maggio - che da tempo fa parte del nostro repertorio e ne fa parte perché noi non siamo mai stati contro una popolazione o l'altra - argomentano I Patagarri -. Ma abbiamo sentito la necessità di privarla ... 🔗Si legge su quotidiano.net

Concerto del Primo maggio, i Patagarri urlano Palestina libera: “La musica non può dimenticare gli ultimi” - I Patagarri sono stati tra ... prime comunità ebraiche in Palestina, abbiamo capito che l'unico modo per suonarlo oggi era accompagnarlo con un messaggio chiaro: Palestina libera", ha raccontato ... 🔗fanpage.it scrive

Primo Maggio, I Patagarri: Free Palestine? Portato messaggio politico per chi è più sfortunato