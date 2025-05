pasticceria trenti croissant alla ciliegia igp

Scopri i deliziosi croissant alla ciliegia di Vignola Igp presso la pasticceria Trenti, un'autentica specialità resa possibile grazie all'autorizzazione del Consorzio Ciliegia di Vignola Igp. Ideati dalla talentuosa pasticcera Fiona Trenti, sono il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, da gustare nel cuore di Vignola.

Il croissant ora c’è anche alla confettura di Ciliegia di Vignola Igp, autorizzato espressamente dal Consorzio. L’idea è venuta alla stpasticcera vignolese Fiona Trenti (a sinistra nella foto, assieme a Moira Stefani del Consorzio Ciliegia di Vignola Igp), che ha ottenuto l’autorizzazione a presentare, nel proprio locale di via Trento Trieste, i croissant con confettura di Ciliegia di Vignola Igp. " Ringrazio innanzitutto Moira – spiega Fiona –perché l’idea è venuta appunto parlando con lei, quando diverse persone che si sono prenotate per l’auto raccolta delle ciliegie nel suo podere hanno chiesto se fosse previsto un cestino per la merenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it