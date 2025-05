Pastena sagra delle ciliegie

Non perdere la 78ª edizione della Sagra delle Ciliegie a Pastena, in programma domenica 8 giugno 2025. Un evento tradizionale, ricco di carri allegorici e deliziose ciliegie, che attira visitatori da tutta la regione per celebrare questa storica festa nata nel 1936.

Domenica 8 giugno 2025 si svolge la 78^ edizione della Sagra delle Ciliegie, un evento apprezzato da molti che ogni anno si recano a Pastena per vedere i carri allegorici e gustare le ciliegie. La manifestazione è nata nel 1936 con un decreto prefettizio del Sindaco e Podestà Col. Ernesto Trani. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Pastena, sagra delle ciliegie

