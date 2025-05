Passweb? Non è competenza delle segreterie la protesta

La protesta del personale amministrativo contro l'uso di Passweb da parte delle segreterie scolastiche nasce a Palermo, in risposta a una circolare dell'Ambito Territoriale. Questo evento evidenzia le tensioni e le differenze di competenza nel utilizzo della piattaforma, sollevando importanti questioni sulla gestione delle segreterie scolastiche.

Parte da Palermo la protesta del personale amministrativo contro l'utilizzo della piattaforma Passweb da parte delle segreterie scolastiche. Il quid parte da una circolare dell'Ambito Territoriale che ha sollevato forti reazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

