Passeggiata di sensibilizzazione a Meldola per la Giornata mondiale senza tabacco

Partecipa alla passeggiata di sensibilizzazione a Meldola per la Giornata Mondiale senza tabacco, sabato 31 maggio, promossa da AUSL Romagna per sensibilizzare sull’impatto nocivo del tabacco sulla salute. Un’iniziativa importante per promuovere uno stile di vita più sano e consapevole.

Sabato 31 maggio ricorre la Giornata Mondiale senza tabacco, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni che il consumo di tabacco causa all’organismo. Per l’occasione, Ausl Romagna - Casa della Comunità di Meldola tramite il gruppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Passeggiata di sensibilizzazione a Meldola per la Giornata mondiale senza tabacco

