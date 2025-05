Passaggi da sostegno a posto comune | una sfida per la scuola

Nel 2025/26, oltre 2.300 docenti passano dal sostegno al posto comune, evidenziando una sfida cruciale per il sistema scolastico italiano. Questo trend solleva questioni sulla sostenibilità dell'organico di sostegno e sull'importanza di valorizzare la professionalità di chi si specializza con impegno.

Oltre 2.300 docenti passano da sostegno a posto comune nel 202526. Una dinamica ricorrente che mette in discussione la tenuta dell’organico di sostegno, ma anche il rispetto per chi si specializza con serietà . La scuola deve riflettere sul valore della continuità e sull’importanza di percorsi come i corsi INDIRE I numeri del passaggio: una tendenza . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Corsi INDIRE al via, conferma supplenza su posto (non ore) sostegno e assunzioni idonei concorsi PNRR: tante le NOVITA’ - Sono aperti i corsi INDIRE per conferme di supplenza, sostegni e nuove assunzioni per idonei PNRR1 e PNRR2. 🔗continua a leggere

