Passa la mozione per Sergio Ramelli | Proposta fraintesa No si guarda ad un passato nostalgico

La mozione per intitolare un luogo pubblico di Albino a Sergio Ramelli ha suscitato un acceso dibattito, con un voto favorevole della maggioranza durante il Consiglio comunale del 26 maggio. La proposta, spesso fraintesa e percepita come nostalgica, invita a riflettere sul passato e sui valori di memoria e rispetto, in un clima di tensione politica.

Albino. √ą bastato il voto dei consiglieri di maggioranza per approvare la proposta di intitolare un luogo pubblico di Albino alla memoria di Sergio Ramelli. La votazione, durante il Consiglio comunale di luned√¨ 26 maggio, √® avvenuta in un clima di tensione politica, con le forze dell‚Äôordine presenti per evitare scontri tra i militanti di CasaPound e gli antifascisti che hanno partecipato tra il pubblico alla sessione. ‚ÄúDispiace che una mozione che voleva ricordare un ragazzo ucciso a colpi di chiave inglese sia diventata una questione di politica ‚Äď dichiara il sindaco Daniele Esposito -. Mi sono gi√† dichiarato a pi√Ļ riprese antifascista e l‚Äôho fatto di nuovo durante la sessione consiliare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ¬© Bergamonews.it - Passa la mozione per Sergio Ramelli: ‚ÄúProposta fraintesa‚ÄĚ. ‚ÄúNo, si guarda ad un passato nostalgico‚ÄĚ

Corteo per Sergio Ramelli a Milano, chiesta la condanna a 4 mesi per chi ha fatto il saluto romano - A Milano si è tenuto un corteo in memoria di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù assassinato nel 1975.

