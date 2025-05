Passa il Giro d' Italia in Brianza chiusure anche sulla superstrada Milano-Meda

Durante la 18ª tappa del Giro d'Italia 2025, la Brianza si prepara a vivere un evento unico con modifiche alla viabilità e chiusure sulla superstrada Milano-Meda. Scopri come questi cambiamenti potrebbero influenzare i tuoi spostamenti vicino a Cesano Maderno e Milano.

Il Giro d'Italia passa vicino a Milano. E per la 18esima tappa de Il Giro d’Italia 2025 che partirà da Morbegno e arriverà a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, sono previste alcune modifiche alla viabilità tra cui anche la chiusura di alcuni svincoli della superstrada Milano-Meda. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Passa il Giro d'Italia in Brianza, chiusure anche sulla superstrada Milano-Meda

