Pasquale La Rocca saluta in anticipo il programma di Milly Carlucci | “Sono stati giorni complicati”

Pasquale La Rocca, insegnante di Ballando con le Stelle, saluta in anticipo il programma di Milly Carlucci a causa di problemi di salute. L'annuncio, condiviso sui social, lascia i fan in attesa di scoprire cosa accadrà nella finale di Sognando... Ballando con le Stelle. Continua a leggere per tutti i dettagli.

