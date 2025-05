Pasquale La Rocca saluta il programma di Milly Carlucci | Succedono cose che non possiamo controllare

Pasquale La Rocca saluta il programma di Milly Carlucci, "Sognando... Ballando con le Stelle", lasciando il pubblico a pochi passi dalla finale. L'insegnante di danza, recentemente ricoverato per motivi di salute, ha comunicato sui social il suo addio, dimostrando grande maturitĂ e passione per il suo percorso.

Pasquale La Rocca abbandona Sognando. Ballando con le Stelle a un passo dalla finale in onda su Rai 1 venerdì 30 maggio. A comunicarlo sui social è stato lo stesso insegnante di ballo, nei giorni scorsi costretto in ospedale a causa di problemi di salute dovuti a un'infezione alla gola. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Pasquale La Rocca saluta il programma di Milly Carlucci: "Succedono cose che non possiamo controllare"

