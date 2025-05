Pasquale La Rocca lascia in anticipo Sognando… Ballando con le stelle Cosa è successo

Pasquale La Rocca, cinque volte vincitore di Ballando con le Stelle e volto storico del programma, ha sorpresamente abbandonato in anticipo lo spin-off estivo Sognando… Ballando con le Stelle. Scopri cosa è successo e le ragioni di questa decisione, nel contesto delle celebrazioni dei 20 anni del celebre talent di danza.

Pasquale La Rocca, il cinque volte vincitore di Ballando con le stelle e volto storico del programma, ha abbandonato in anticipo lo spin-off estivo Sognando. Ballando con le Stelle. Il talent, quattro serate in onda dal 9 maggio per celebrare i 20 anni del dancing show, è una vera sfida che ha tenuto incollati tutti gli spettatori amanti del programma. La Rocca era atteso al debutto come insegnante del volto nuovo kazako Janiya Mami, ma un colpo di scena ha spento la musica all’ultimo minuto. L’amatissimo ballerino ha dovuto rinunciare per un grave problema di salute. Pasquale La Rocca annuncia l’addio a Sognando Ballando. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Pasquale La Rocca lascia in anticipo Sognando… Ballando con le stelle. Cosa è successo

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai” - Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Pasquale Rocca Lascia Anticipo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Pasquale La Rocca assente a Sognando…Ballando con “le stelle”, Carlucci: “Problema di salute importante”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pasquale La Rocca saluta in anticipo il programma di Milly Carlucci: “Sono stati giorni complicati” - L’insegnante di Ballando con le Stelle dà forfait per la finale di Sognando… Ballando con le Stelle. L’annuncio, a causa di problemi di salute, in un posto pubblicato sui social. Pasquale La Rocca abb ... 🔗Come scrive fanpage.it

Pasquale La Rocca sta male e salta Sognando Ballando: cosa è successo - Pasquale La Rocca dopo l'ospedale è costretto a riposare: non ci sarà nella puntata di Sognando Ballando con le stelle di oggi, ecco perchè ... 🔗Si legge su ultimenotizieflash.com

Chi Pasquale La Rocca, ballerino di Ballando con le stelle 2024/ Età e fidanzata: “I miei tesori sono…” - Quando, però, Angelo Madonia è stato mandato via e Samuel Peron si è infortunato, lasciando sola Federica Pellegrini per la seconda volta, Pasquale La Rocca è subentrato in gara al fianco ... 🔗Da ilsussidiario.net