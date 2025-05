Pasquale La Gamba FdI si congratula con Luigi Lirangi per la nomina a Commissario del Parco del Pollino

Pasquale La Gamba di Fratelli d’Italia si congratula con Luigi Lirangi per la nomina a Commissario del Parco del Pollino, esprimendo il suo sostegno e apprezzamento durante la presentazione del Festival del Mate di Lungro presso la Camera dei Deputati. Un riconoscimento che testimonia l’importanza di Lirangi nel promuovere il territorio e la cultura calabrese.

In occasione della presentazione del Festival del Mate di Lungro, svoltasi presso la Camera dei Deputati, l’esponente di Fratelli d’Italia Pasquale La Gamba ha espresso pubblicamente il proprio sostegno e le congratulazioni a Luigi Lirangi, recentemente nominato Commissario dell’Ente Parco Nazionale del Pollino. «Il piacere di rivedere l’amico Luigi Lirangi dopo la sua nomina e potergli fare personalmente gli auguri per il prestigioso incarico» ha dichiarato La Gamba. «Sono convinto che saprà rilanciare un enorme tesoro interregionale». Il Parco del Pollino, che si estende tra Calabria e Basilicata, rappresenta una delle aree naturali protette più importanti d’Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pasquale La Gamba (FdI) si congratula con Luigi Lirangi per la nomina a Commissario del Parco del Pollino

