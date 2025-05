Partita l' ambiziosa missione cinese Tianwen-2 | visiterà un asteroide e poi una cometa

La missione cinese Tianwen-2 rappresenta un avventuroso passo avanti nell’esplorazione spaziale, con l’obiettivo di raccogliere campioni dall'asteroide Kamo?oalewa e visitare la cometa 311P/PanSTARRS. Questo ambizioso progetto apre nuove prospettive sulla comprensione del nostro sistema solare e dei suoi corpi celesti più vicini.

Tianwen-3: la Cina apre a collaborazione internazionale per la missione che prevede il ritorno di campioni da Marte - La Cina invita la comunità internazionale a collaborare alla missione Tianwen-3, che prevede il ritorno di campioni da Marte.

