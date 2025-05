Parolo | De Vrij è un buono ed un leader! In Lazio-Inter del 2018…

Stefan de Vrij, un pilastro della difesa dell’Inter, continua a brillare nel panorama calcistico, e non solo per le sue abilità sul campo. Marco Parolo lo ricorda come un leader, capace di fare la differenza anche nei momenti più critici. In un calcio sempre più dinamico, la capacità di un giocatore di ispirare i compagni è fondamentale: de Vrij dimostra che il vero valore va oltre le statistiche. Chi sarà il prossimo a seguirne l’esempio?

Stefan de Vrij ha ricevuto grandissimi complimenti da un suo ex compagno, ossia Marco Parolo. L’opinionista su Cronache di Spogliatoio ha ricordato un aneddoto del passato. TRA PASSATO E PRESENTE – Marco Parolo ha elogiato il suo ex compagno: «Io se immagino gli ultimi minuti di Inter-Barcellona de Vrij fa tre-quattro interventi difensivi che ti salvano una stagione. Lui è un leader anche se non gioca, negli ultimi assalti blaugrana l’olandese mette sempre una pezza. Toglie tutte le castagne dal fuoco, chiede confronti, è uno che studia ed ha aiutato anche Dumfries nella sua crescita. De Vrij è una persona che devi sempre tener dentro ad una squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Parolo: «De Vrij è un buono ed un leader! In Lazio-Inter del 2018…»

