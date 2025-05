Paroleluoghi Alessandra Minervini presenta Stellario a Guagnano

Vieni a scoprire il mondo affascinante di "Stellario" di Alessandra Minervini, in occasione della presentazione a Guagnano il 30 maggio. Un'occasione unica per immergersi nella magia delle parole e conoscere l'autrice nel suggestivo scenario di via Vittorio Veneto 49.

GUAGNANO - Venerdì 30 maggio alle 19:00 la scrittrice Alessandra Minervini presenterĂ a Guagnano il suo ultimo libro “Stellario”, edito da Revolver Edizioni. L'incontro si terrĂ nella piazzetta antistante L'Orecchietta, che ospiterĂ l'evento, in via Vittorio Veneto 49. L'evento fa parte della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Paroleluoghi, Alessandra Minervini presenta "Stellario" a Guagnano

