Parma Street Food Festival al Parco Ducale

Vivi l'emozione del Parma Street Food Festival, dal 30 maggio al 2 giugno al Parco Ducale, e assapora i migliori food truck d'Italia in un'atmosfera di bontà e divertimento. Un'occasione unica per gustare specialità esclusive, partecipare a laboratori creativi e goderti momenti di relax in famiglia.

Parma Street Food Festival prenderà il via venerdì 30 maggio al parco Ducale di Parma per concludersi lunedì 2 giugno. Quattro giornate all'insegna del buon cibo, con i migliori Food Truck d'Italia, e del divertimento con laboratori di cucina creativa e giochi dedicati ai bambini, un'area market.

'Parma Street Food Festival' al Parco Ducale - Il Parma Street Food Festival torna al Parco Ducale per la sua settima edizione! Martedì, al piazzale di Palazzo Ducale, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'atteso evento, realizzato da Confesercenti Parma in collaborazione con Up Comunicazione e con il patrocinio di.

