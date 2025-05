Parma, la città più ricca dell'Emilia Romagna, si distingue per un reddito medio annuo pro capite di 27.759 euro, superando tutte le altre località della regione. Grazie alla sua economia fiorente, Parma si colloca al primo posto tra i comuni dell'Emilia Romagna, risultando una delle città più prospere del territorio.

La città più ricca in Emilia Romagna? E' Parma, che con i suoi 27.759 euro di reddito medio annuo pro capite, mette in fila gli altri comunni. Il nostro territorio è invece secondo, a pochissima distanza da Bologna, se consideriamo invece tutti i comuni della provincia. In questo caso il reddito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it