Parco del mare il Comune dà in gestione agli alberghi le aree adiacenti Possibili nuovi parcheggi in arrivo

Il Comune ha affidato agli alberghi la gestione delle aree adiacenti al Parco del Mare, con la possibilità di nuovi parcheggi in arrivo per migliorare la mobilità nella zona tra Marebello e Rivazzurra. La recente delibera della Giunta, approvata il 29 maggio, apre nuove opportunità di sviluppo e servizi per residenti e visitatori.

Nella mattinata di giovedì 29 maggio, la Giunta ha approvato la concessione d’uso delle aree adiacenti al Parco del mare (tratto 7). La delibera riguarda il tratto tra Marebello e Rivazzurra, attualmente in fase di completamento. Con questo provvedimento si stabilisce che alcune aree di proprietà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Parco del mare, il Comune dà in gestione agli alberghi le aree adiacenti. Possibili nuovi parcheggi in arrivo

Parco del Mare, quasi concluso il tratto tra Marebello e Rivazzurra. In arrivo playground e area giochi - Si avviano verso il completamento i lavori per il nuovo tratto del Parco del Mare, un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che trasformerà il lungomare tra viale Siracusa e i giardini dedicati ad Artemisia Gentileschi. 🔗continua a leggere

