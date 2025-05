Parco Baden Powell ecco la nuova area giochi Il Comune | Uno spazio sicuro per tutti i bambini

Scopri la nuova area giochi al Parco Baden Powell in via Fratelli Gigli (Corea), uno spazio sicuro e inclusivo dedicato ai bambini di tutte le età. Dopo un’attenta riqualificazione, i comuni hanno creato un’area di 475 mq con attrezzature moderne e accessibili, per garantire divertimento e sicurezza a tutti i piccoli visitatori.

Al parco "Baden Powell" in via Fratelli Gigli (Corea) è finalmente utilizzatile l'area gioco a disposizione dei bambini. Lo spazio è stato realizzato dopo aver smontato ed eliminato le altre aree già esistenti creandone una nuova di 475 metri quadri con attrezzature inclusive e fruibili da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Parco Baden Powell, ecco la nuova area giochi. Il Comune: "Uno spazio sicuro per tutti i bambini"

PARCO BADEN POWELL POTENZA SERIVIZIO GIORNALISTICO LA NUOVA TV