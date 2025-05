parata di stelle a lfw domani a villa bottini con rodriguez e moser

Non perdere la Parata di Stelle a LFW domani a Villa Bottini, con la partecipazione di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Da sabato a domenica, anche la moda circolare di lusso di Qhlype sarĂ protagonista in un evento imperdibile, tra glamour e sostenibilitĂ nel cuore di Lucca.

Ogni giorno a Villa Bottini – domani, sabato e domenica – dalle 10 alle 19, sarĂ protagonista la moda circolare di lusso con Qhlype, la startup fondata del 2022 da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. E proprio la coppia iperpaparazzata – la sorella di Belen con il figlio dell’asso della due ruote – sarĂ presente domani mattina a Villa Bottini dalle 9 alle 13, a disposizione del pubblico. La curiosità è tantissima per questo speciale evento di Lucca Fashion Weekend, con i due noti volti televisivi presenti in cittĂ domani mattina e con la ricca collezione che resterĂ (in vendita) per questi tre giorni a Villa Bottini e che scaturisce direttamente dai guardaroba dei personaggi celebri come BelĂ©n Rodriguez, Giulia De Lellis, GuĂ© Pequegno e Taylor Mega, solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it