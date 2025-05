Paraplegico ora cammina | Come vivere due volte Ringrazio mia madre

Scopri come Andrea Scotti, un esempio straordinario di resilienza, abbia superato le avversità per tornare a camminare dopo essere rimasto paraplegico. La sua storia testimonia che, con il giusto supporto e determinazione, è possibile vivere due volte e riscoprire il proprio valore.

Se l’importante non è cadere ma rialzarsi, allora il 34enne bresciano Andrea Scotti è un esempio da manuale. Lui, appassionato di arrampicate in montagna, corse e mountain bike, che 4 anni fa è rimasto paraplegico dopo un incidente e che grazie alla Scuola Sant’Anna di Pisa e all’Ospedale San Raffaele di Milano è la prima persona al mondo con una lesione del cono midollare a tornare a camminare. Il tutto grazie a un neurostimolatore realizzato dall’ateneo pisano che riduce la spasticità e permette anche a chi ha lesioni di intraprendere, con grande forza di volontà, percorsi di fisioterapia per rimettersi sulle proprie gambe. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paraplegico, ora cammina: "Come vivere due volte. Ringrazio mia madre"

