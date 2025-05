Paramount ha offerto una cifra gigantesca a Donald Trump per far decadere una causa da 20 miliardi di dollari

Paramount ha offerto una cifra record a Donald Trump per far decadere una causa legale da 20 miliardi di dollari, legata alla sua disputa con 60 Minutes. A causa della fusione in corso con Skydance, lo studio sembra premere per una rapida risoluzione, anche se ancora non è stato raggiunto un accordo tra le parti.

Lo studio avrebbe molta fretta di far decadere questa causa intentata dal Presidente, per via della sua fusione con Skydance Donald Trump e Paramount non hanno ancora trovato un accordo per risolvere la causa da 20 miliardi di dollari intentata da POTUS contro 60 Minutes, ma la società di media guidata da Shari Redstone ha messo sul piatto un bel po' di milioni nella speranza di far sparire questo ostacolo alla fusione con Skydance. "È ancora molto presto", ha spiegato a Deadline una fonte vicina ai colloqui tra gli avvocati di Trump e gli avvocati e i dirigenti della Paramount. "È stata fatta un'offerta iniziale, ma sono in corso altre trattative", ha confermato la fonte, senza entrare nei dettagli, dopodiché . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Paramount ha offerto una cifra gigantesca a Donald Trump per far decadere una causa da 20 miliardi di dollari

Su questo argomento da altre fonti

Paramount ha offerto una cifra gigantesca a Donald Trump per far decadere una causa da 20 miliardi di dollari - Donald Trump e Paramount non hanno ancora trovato un accordo per risolvere la causa da 20 miliardi di dollari intentata da POTUS contro 60 Minutes, ma la società di media guidata da Shari Redstone ha ... 🔗msn.com scrive

Paramount Global, Edgar Bronfman rilancia: 6 miliardi per comprare la società. Sfida aperta a Skydance - Cifra che comprenderebbe ... dovrebbe pagare a Skydance se scegliesse un altro partner. L’offerta di Bronfman è infatti arrivata al fotofinish. All’inizio di luglio Paramount ha accettato una proposta ... 🔗Lo riporta milanofinanza.it

PROCOL HARUM - A Whiter Shade Of Pale - promo film #1 (Official Video)