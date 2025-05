Papa Leone XIV saluterà i corridori del Giro d’Italia 2025

Il Papa Leone XIV saluterà i corridori del Giro d’Italia 2025 domenica 1 giugno, un momento speciale nello Stato della Città del Vaticano annunciato dal Dicastero della Cultura e dell’Educazione. Un gesto di solidarietà e incoraggiamento che rafforza il legame tra sport e valori umani, ricordando anche Papa Francesco.

Lo ha comunicato il Dicastero della Cultura e dell'Educazione e diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede. CITTA' DEL VATICANO – Papa Leone XIV saluterà, domenica 1 giugno alle ore 15.30, i corridori del Giro d'Italia al passaggio nello Stato della Città del Vaticano. Anche nel ricordo di Papa Francesco che aveva accolto la proposta presentata dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, e realizzata insieme con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e Athletica Vaticana. Il progetto del passaggio del Giro d'Italia in Vaticano – "prima tappa" che anticipa il Giubileo dello Sport previsto sabato 14 e domenica 15 giugno – è nato il 28 ottobre 2021 in occasione della cerimonia per la consegna ad Athletica Vaticana del certificato del riconoscimento come membro ufficiale dell'Unione ciclistica internazionale.

