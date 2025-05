Papa Leone XIV cosa abbiamo imparato in tre settimane del nuovo pontefice

Scopri cosa abbiamo imparato in tre settimane con Papa Leone XIV: tra battute, emozioni, lingue e temi chiave come la famiglia, il Vaticano si apre a nuove prospettive sotto la guida di Robert Francis Prevost. Il vaticanista Saverio Gaeta ci guida attraverso le ultime novità del nuovo pontefice.

Dalle battute alla commozione, dalle lingue parlate alle posizioni sulla famiglia. Il vaticanista Saverio Gaeta ci guida alla scoperta delle novità portate da Robert Francis Prevost. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Papa Leone XIV, cosa abbiamo imparato in tre settimane del nuovo pontefice

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost. 🔗continua a leggere

Prevost è il nuovo Papa, cosa significa il nome Leone XIV e perchè lo ha scelto