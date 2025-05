Papa Leone a sorpresa a Castel Gandolfo

Ha visitato il progetto Borgo Laudato si, a Castel Gandolfo, e, con l'occasione, il Palazzo Apostolico.

Il 18 maggio 2025, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il Palazzo Papale di Castel Gandolfo offrirà un'apertura straordinaria delle sue sale papali private.

La mediazione del Vaticano per il tavolo di pace. Sorpresa Castel Gandolfo: potrà ospitare le fasi del colloquio; Papa Leone XIV: Coraggio e perseveranza per chi è impegnato nella ricerca sincera della pace; Negoziati di pace, Maurizio Molinari: "Leone XIV farà del Vaticano un attore geopolitico. E ora serve dialogo fra le fedi in Medio Oriente"; Roma, Papa Leone XIV in Campidoglio: Per voi e con voi sono romano.

Visita a sorpresa a Castel Gandolfo di Papa Leone IVX . Il pontefice è arrivato nel centro conosciuta soprattutto per la presenza della residenza estiva dei papi, per visitare il palazzo papale ora se ...

Castel Gandolfo abbraccia di nuovo il Papa. Nel giorno della Ascensione del Signore, Leone XIV ha scelto di recarsi nell'incantevole borgo dei ...

Nel discorso di fronte ai rappresentanti della macchina del Vaticano, il Papa era atteso con una certa preoccupazione. Ma di fronte all'uditorio ha ...