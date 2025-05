Paolo Barelli a Maratona Bullismo | bullismo giovanile info online e mancanza di palestre

Durante la Maratona Bullismo al Palazzo dell’Informazione di Adnkronos a Roma, Paolo Barelli di Forza Italia ha sottolineato come il disagio giovanile, accentuato dalla mancanza di spazi come le palestre e dall'uso crescente di internet, possa contribuire al fenomeno del bullismo online. È fondamentale affrontare queste criticità per proteggere i giovani e promuovere un ambiente digitale più sicuro.

Durante la Maratona Bullismo svoltasi al Palazzo dell’Informazione di Adnkronos a Roma, il capogruppo di Fi alla Camera, Paolo Barelli, ha evidenziato come il disagio giovanile trovi un terreno fertile anche grazie all’uso dei cellulari e del web. In particolare, ha messo in luce come le informazioni diffuse online possano avere un impatto negativo, contribuendo . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Paolo Barelli a Maratona Bullismo: bullismo giovanile, info online e mancanza di palestre

Su questo argomento da altre fonti

Paolo Barelli a Maratona Bullismo: bullismo giovanile, info online e mancanza di palestre; Barelli: Lo sport per i giovani è un elemento molto importante; Barelli | Lo sport per i giovani è un elemento molto importante. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bullismo, Barelli: “Incrementare punti di riferimento per i giovani” - (Adnkronos) - “Credo che debbano essere assolutamente incrementati i punti di riferimento per i giovani, migliorandone la qualità del servizio. Questo riguarda sia la scuola che il mondo dello sport c ... 🔗Lo riporta msn.com

Barelli: "Lo sport per i giovani è un elemento molto importante" - Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Per il disagio giovanile 'il problema nasce anche dai cellulari, dal web, dove spesso ci sono informazioni che a ... 🔗Riporta msn.com

Fiumicino, una maratona contro bullismo e femminicidio - Lo sport come veicolo di trasmissione di valori positivi contro il bullismo e il femminicidio ... Alle ore 10 partirà nel parco una maratona non competitiva riservata agli alunni degli istituti ... 🔗Segnala romatoday.it

Bullismo, Barelli: “Incrementare punti di riferimento per i giovani”