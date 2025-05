palmiano taglio del nastro per il nuovo campo polivalente

Palmiano celebra il taglio del nastro del nuovo campo polivalente di Castel San Pietro, una struttura riqualificata grazie al finanziamento di 35.000 euro del fondo ‘Sport e Periferie’. Un importante intervento che restituisce alla comunità uno spazio sportivo rinnovato e funzionale, promuovendo il benessere e l’attività sportiva locale.

Taglio del nastro per il campo polivalente di Castel San Pietro, a Palmiano, restituito alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione finanziato dal fondo nazionale ‘ Sport e Periferie ’. Il contributo, pari a 35mila euro, ha consentito di realizzare il ripristino della pavimentazione sportiva, lavori complementari e di manutenzione degli spogliatoi e dei locali multifunzionali sottostanti. Alla cerimonia ha preso parte anche Riccardo Meloni di ‘Sport e Salute’, giunto da Roma per sottolineare il valore simbolico e concreto di un impianto sportivo che torna a essere presidio di salute, aggregazione e inclusione per tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it