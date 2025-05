Palmer Second Half Magic dà la gloria della Blues Conference League

Scopri come Cole Palmer ha brillantemente rilanciato il Chelsea nella partita di ritorno contro il Real Betis, conducendo la squadra alla vittoria nella prestigiosa Blues Conference League 2025. Un secondo tempo straordinario che ha consacrato Palmer come protagonista di una notte memorabile, portando i Blues verso la gloria europea.

2025-05-28 23:17:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Cole Palmer ha prodotto una performance abbagliante del secondo tempo mentre il Chelsea ha completato un ritorno enfatico contro il Real Betis per sollevare la Lega della Conferenza e diventare il primo club maschile a vincere tutte e quattro le principali competizioni europee. Palmer ha segnato due dei gol del Chelsea mentre il Blues ha esaurito 4-1 vincitori in Wroclaw dopo che i loro avversari di LA Liga avevano guidato in pausa. Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho e Moises Caicedo hanno segnato i gol dopo Abde Ezzalzouli Apri Mentre la squadra di Enzo Maresca emerse come vincitori di storia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Palmer Second Half Magic dà la gloria della Blues Conference League

Chelsea-Manchester United, il pronostico di Premier: il risveglio di Palmer per la Champions - Il match tra Chelsea e Manchester United segna una tappa cruciale in Premier League, con il risveglio di Palmer crucialmente in vista della Champions. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Real Betis 1-4 Chelsea: Palmer second-half magic gives Blues Conference League glory - Cole Palmer produced a dazzling second-half performance as Chelsea completed an emphatic comeback against Real Betis to lift the Conference League and become the first men’s club to win all four major ... 🔗101greatgoals.com scrive

Palmer magic wins Chelsea Conference League, James impact - Player ratings vs Real Betis - The full Chelsea player ratings after the Blues clinched the first piece of silverware under head coach Enzo Maresca with a 4-1 victory over Real Betis in Wroclaw ... 🔗Scrive msn.com

Joe Cole hails 'absolute genius' Cole Palmer with Lionel Messi comparison - Chelsea talisman Cole Palmer once again stepped up on the big stage to inspire Enzo Maresca's side to a stunning fightback victory in the Europa Conference League final ... 🔗Come scrive mirror.co.uk

I DON’T pay attention to Neville! Palmer SILENCES Chelsea critics after Conference League triumph