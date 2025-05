Palle al balzo - Dodgeball Vince Vaughn sul sequel | Abbiamo un' idea piuttosto buona

Scopri le ultime novità su "Palle al balzo - Dodgeball" e il possibile sequel con Vince Vaughn, che riprende il suo iconico ruolo di Peter LaFleur. L'attore ha condiviso un'idea promettente per riprendere questa commedia cult, riaccendendo l'entusiasmo dei fan di fronte a un progetto che potrebbe tornare sul grande schermo.

La star della commedia americana è tornata a parlare del possibile seguito del cult in cui recitò al fianco di Ben Stiller. Uno dei ruoli più iconici nella carriera di Vince Vaughn è senza dubbio quello in Palle al balzo - Dodgeball, in cui interpretò il proprietario della palestra Average Joe's, Peter LaFleur, nella commedia cult del 2004. Intervistato da The Hollywood Reporter, Vaughn ha fornito un aggiornamento sul possibile sequel del film, del quale si parla da tempo ma che non ha fatto grossi progressi dal 2023 ad oggi. Vince Vaughn torna sul sequel di Dodgeball "Se ne parla sempre" ha esordito Vaughn "C'è un'idea piuttosto buona ma nulla di certo" ha spiegato l'attore, confermando che il progetto non ha subito . 🔗 Leggi su Movieplayer.it