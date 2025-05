Pallavolo | alla guida di Scalia Sciacca arriva Tani Frinzi Russo

Scalia Sciacca affronta la stagione di serie B 2025/2026 con l’arrivo di Tani Frinzi Russo come nuovo allenatore, portando con sé un’esperienza di oltre dieci stagioni di successi a Fiumefreddo. Con una solida comunicazione tra competenze tecniche e umane, il team si prepara a rafforzarsi e affrontare nuove sfide nel campionato sotto la guida del tecnico siciliano.

Tani Frinzi Russo guiderà Scalia Volley nel campionato di serie B 20252026. Reduce da ben dieci stagioni consecutive a Fiumefreddo, dove si è affermato per le competenze tecniche e umane, Frinzi Russo ha raggiunto un accordo con il sodalizio sportivo saccense nell'ottica di un rafforzamento.

