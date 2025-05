Pallamano giovanile | Modena e Nonantola alle finali nazionali per lo scudetto

Due squadre di pallamano giovanile di Modena e Nonantola si preparano a vivere un’estate emozionante, qualificandosi per le finali nazionali per lo scudetto. L’Under 18 della Pallamano Modena sarà in Abruzzo dal 4 all’8 giugno per competere tra le migliori 32 squadre d’Italia, un traguardo prestigioso per il movimento giovanile locale.

Sarà un'estate intensa per la pallamano giovanile modenese, rappresentata da due squadre nelle finali nazionali per i titoli tricolore. Nell'Under 18 hanno staccato il pass i ragazzi della Pallamano Modena che dal 4 all'8 giugno saranno in Abruzzo fra le 32 squadre migliori d'Italia a giocarsi lo scudetto fra Chieti, Pescara e Montesilvano. I giovani gialloblù sono stati inseriti nel girone 'A' assieme a Cassano Magnago, Albatro e Chiaravalle, negli altri gruppi ci sono Putignano, Bolzano, Paese e Verdeazzurro (girone 'B'), Romagna, Cologne, Camerano e Aretusa (girone "C"), poi Merano, Fidelis Andria, Olimpic Massa e Padova (girone "D").

