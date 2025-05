Palermo | si traveste da fantasma per gettare la spazzatura illegalmente Denunciato

A Monreale, in provincia di Palermo, un uomo si è travestito da fantasma nel tentativo di scappare dalla legge mentre gettava illegalmente rifiuti, ma è stato comunque scoperto e denunciato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Questo episodio evidenzia l'importanza del rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti e l'efficacia dei sistemi di sorveglianza contro l'illegalità ambientale.

A Monreale, in provincia di Palermo, gettare illegalmente la spazzatura, un uomo si è travestito da fantasma. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza, permettendo così di identificare e denunciare il trasgressore. SI TRAVESTE DA FANTASMA PER GETTARE LA SPAZZATURA – Nel tentativo di non farsi identificare, un uomo ha deciso di “travestirsi” da fantasma. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

