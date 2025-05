Palermo la scuola scende in campo per Gaza | dall’Istituto Saladino parte l’appello nazionale alle scuole | Non possiamo restare inermi davanti all’orrore riprendiamo la bandiera della pace

Palermo si mobilita per la pace, con l'Istituto Saladino che avvia un importante appello nazionale per Gaza coinvolgendo centinaia di studenti in un simbolico girotondo. Un gesto di solidarietà e speranza, per ricordare a tutti l'importanza di riprendere la bandiera della pace di fronte all'orrore dei bombardamenti.

L'Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo ha organizzato una significativa manifestazione per la pace, coinvolgendo centinaia di studenti in un girotondo attorno ai plessi scolastici per chiedere la fine dei bombardamenti a Gaza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

