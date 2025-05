Pagelle Isola dei Famosi | Adinolfi vittimista Plevani e Fantini da finale

Scopri le pagelle dei protagonisti della quarta puntata de L'Isola dei Famosi 2025, andata in onda il 28 maggio su Canale 5. Da Adinolfi vittimista e Plevani autentica, a Fantini che sogna la finale: ecco i giudizi sui concorrenti piĂą discussi e le loro chance di arrivare fino in fondo.

Ecco le pagelle dei principali protagonisti della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2025, quella andata in onda mercoledì 28 maggio in Prima serata su Canale 5. Cristina Plevani: voto Autentica. Lei, Paolo Vallesi e Omar Fantini devono obbligatoriamente arrivare in finale. Non accetto se o ma, loro devono arrivare a giocarsi la vittoria dell’Isola dei Famosi 2025. Sono onesti, schietti, sinceri: personaggi che non si nascondono e che mostrano le loro fragilitĂ senza giri di parole. Oltre ad essere personaggi che si mettono in gioco e fanno. Oh finalmente qualcuno che, oltre a parlare, fa. Che siano benedetti tutti e tre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net