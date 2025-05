Pagelle Giro d’Italia 2025 | Nico Denz una garanzia nella Corsa Rosa Rimpianti per Maestri

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2025. Nico Denz, voto 10: è una garanzia per le fughe nella Corsa Rosa. Nel 2023 aveva vinto addirittura due tappe, in un’edizione da sogno per lui. Oggi trova il tris, con un colpo da fenomeno a Cesano Maderno. Centra il tentativo giusto e poi sul finale si invola in solitaria andando a beffare tutti i rivali. Con il 31enne esulta anche la Red Bull – BORA – hansgrohe, che fino ad ora non aveva avuto gioie. Mirco Maestri, voto 9: a 33 anni è andato vicinissimo ad una gioia che poteva valere una carriera intera. Il corridore della Polti VisitMalta si è mosso nel migliore dei modi, purtroppo però non ha seguito Denz e nella volata per il secondo posto ha dominato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2025: Nico Denz una garanzia nella Corsa Rosa. Rimpianti per Maestri

Pagelle Giro d'Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone - Nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, le emozioni non sono mancate. Juan Ayuso ha brillato, dimostrando di essere in grande forma dopo un inizio incerto.

