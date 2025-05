Paganini svela | Allegri al Milan allontana Conte dalla Juventus A questo punto si va verso quell’allenatore per i bianconeri

Scopri gli ultimi aggiornamenti su Allegri e Conte: secondo le indiscrezioni di Paganini, l'allenatore dei rossoneri potrebbe sostituire Allegri alla Juventus, portando a un cambiamento importante nel panorama della Serie A. Resta aggiornato sugli sviluppi delle panchine dei top club italiani con le ultime notizie esclusive.

Paganini: «Allegri al Milan allontana Conte dalla Juventus». Rivelazione sull’allenatore dei bianconeri per la prossima stagione. Tutti gli ultimi aggiornamenti. Paolo Paganini, su X, ha fornito un importante aggiornamento relativo al valzer delle panchine in Serie A. Allegri si avvicina al Milan, mentre Conte va verso la permanenza al Napoli: ecco gli ultimi aggiornamenti del giornalista di Rai Sport sulla panchina dei bianconeri. PAGANINI – «Massimiliano Allegri al Milan allontana Antonio Conte dalla Juventus che a questo punto tiene Igor Tudor». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paganini svela: «Allegri al Milan allontana Conte dalla Juventus. A questo punto si va verso quell’allenatore per i bianconeri»

