Pagani denunciato un ristornate | lavoratori in nero e gravi irregolarità igienico-sanitarie

A Pagani, controlli rigorosi hanno portato alla denuncia di un ristorante per gravi irregolarità igienico-sanitarie e la presenza di lavoratori in nero. L'intervento dei Carabinieri del NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno ha scoperto violazioni che mettono a rischio la sicurezza e la regolarità del locale.

Controlli serrati a Pagani, dove i Carabinieri del NAS e il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno effettuato un blitz all’interno di un ristorante del territorio. L’ispezione ha portato alla luce numerose irregolarità, sia in ambito igienico-sanitario che in materia di lavoro. Durante il sopralluogo, i militari hanno identificato tre lavoratori completamente privi di regolare contratto. La presenza di personale “in nero” ha fatto scattare una sanzione amministrativa di circa 12.000 euro e la sospensione dell’attività. Ulteriori verifiche hanno evidenziato la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’assenza di formazione obbligatoria per i dipendenti. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pagani, denunciato un ristornate: lavoratori in nero e gravi irregolarità igienico-sanitarie

Le notizie più recenti da fonti esterne

Controlli a tappeto dei Carabinieri: chiusura immediata di un ristorante a Pagani per gravi carenze igienico-sanitarie e lavoratori in nero. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Scoperti dieci lavoratori in nero in un ristorante a Posillipo: denunciato il proprietario - Durante le operazioni i militari della stazione di Posillipo insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato a piede libero il titolare di un ristorante a via ... 🔗Segnala fanpage.it

Posillipo, dieci lavoratori al nero nel ristorante: titolare denunciato - Durante le operazioni i militari della stazione di Posillipo insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato a piede libero il titolare di un ristorante a via ... 🔗napoli.repubblica.it scrive

Lavoratori "in nero" e minori impiegati irregolarmente in un ristorante: denunciati titolare e genitori. Maxi multa da 117mila euro - Inoltre le Fiamme gialle asiaghesi e i funzionari ispettivi dell’Ispettorato hanno denunciato il rappresentante legale della società che gestisce il ristorante sottoposto a controllo, per violazione ... 🔗Riporta ildolomiti.it

Come Farai a Fare le Foto con il C??o di fuori per Instagram? - DETTO FATTO EP.21 - theShow