Pagani al Motor Valley Fest 2025 | Utopia Roadster e Huayra Codalunga in mostra a Modena e Formigine

Dal 5 all'8 giugno 2025, il Motor Valley Fest trasformerà Modena e Formigine in un palcoscenico di innovazione e tradizione. Pagani Automobili stupirà con l'Utopia Roadster e la Huayra Codalunga, veri gioielli dell'ingegneria. In un momento in cui il settore automotive punta su sostenibilità e design, queste opere d'arte su quattro ruote ci ricordano che la passione per la velocità e il bello è sempre viva. Non perderti l'emozione!

Dal 5 all'8 giugno 2025, Pagani Automobili si farà protagonista del Motor Valley Fest, un evento che celebra l'eccellenza della tradizione motoristica emiliana. Questa manifestazione offre un'immersione completa nell'universo del marchio, dove passione, arte e tecnica si incontrano in creazioni uniche. Esposizioni esclusive Nel corso del festival saranno esibiti due capolavori: l'Utopia Roadster e la

